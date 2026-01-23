En una jornada marcada por el debate sobre el rol del Ejecutivo y el Legislativo en decisiones de guerra, la Cámara Baja de EE. UU. rechazó por estrecho margen una resolución impulsada por legisladores demócratas que buscaba que el presidente Donald Trump no pueda utilizar la fuerza militar en Venezuela sin la autorización previa del Congreso.

La propuesta fue derrotada con un empate 215-215, en una votación en la que 213 demócratas y dos republicanos votaron a favor, pero no alcanzó la mayoría necesaria para avanzar. El resultado muestra las tensiones internas entre quienes buscan un mayor control legislativo sobre las acciones militares y quienes sostienen que el Ejecutivo ya cuenta con facultades suficientes.

Durante el debate, varios legisladores opositores a la medida sostuvieron que la iniciativa era innecesaria porque Estados Unidos no está formalmente en guerra con Venezuela, mientras que sus impulsores denunciaron la falta de supervisión y subrayaron que el Congreso tiene la autoridad constitucional para decidir sobre el uso de la fuerza militar.

La votación se da en medio de un contexto internacional tenso, y tras un intento previo en el Senado de los Estados Unidos que también fue bloqueado días antes, subrayando la persistente división sobre cómo manejar las relaciones y la intervención militar en Venezuela sin la participación del Legislativo.

El resultado deja sin cambios el poder del presidente Trump para tomar decisiones sobre acciones militares sin control o límites concretos del Congreso, al menos por ahora, y plantea nuevos desafíos sobre el equilibrio de poderes en cuestiones de política exterior y seguridad nacional.

Fuente: NA