Buscan donaciones para el Hogar Mahatma de Mar del Plata, ubicado en Alberti al 3037, que aloja a niños de entre cinco días y dos años que se encuentran en situación de vulneración de derechos. Se financian por sí mismos y hay personas que trabajan ad honorem, por lo que cada aporte es de vital importancia.

Según detalló su fundadora y directora, Gisele Continancia, se trata de un hogar convivencional especializado en primeras infancias, donde alojan a niños desde los cinco días hasta los dos años que sufrieron situaciones de vulneración de derechos, las cuales pueden ser por madres que consumieron drogas durante el embarazo, niños en contextos de violencia intrafamiliar o nenes que se encuentran solos en la calle.

A partir de estos motivos, los niños cuentan con una “medida de protección excepcional” y quedan “a resguardo de las instituciones y el Estado”.

Además, explicó que el hogar funciona hace cuatro años, pero que en primer lugar debieron crear una ONG para recibir la ayuda de vecinos y empresas, a pesar de que reconoció que no tuvieron un gran aporte de las empresas durante el inicio. “En la actualidad, el hogar se sostiene por fondos propios y de la ayuda de la gente común que acerca pañales, leche, óleo o algodón. Y este año logramos ayuda empresarial, aunque no nos alcanza para cubrir el gasto total”, indicó.

A la fecha alojan a diez niños y el mes pasado contaron con diecisiete, los que consumieron alrededor de 65 latas de leche, cada una con un valor de 30 mil pesos, y 3600 pañales en ese período, donde gastaron $1.300.000 aproximadamente, de acuerdo a la representante del hogar.

“Tenemos mucha gente trabajando ad honorem, muchos profesionales de la salud y trabajadores sociales. Y también hay personas que cobran un sueldo, que son las referentes afectivas, encargadas de cuidar, bañar y alimentar a los bebés. Ellas trabajan siempre para los mismos niños, en busca de darles confianza y autonomía, lo que queremos lograr”, comentó.

En tanto, Continancia también expresó que “a mayor crisis económica del país, más casos de violencia intrafamiliar hay”, al mismo tiempo que diferenció la pobreza de la indigencia, “que es no tener donde estar ni donde vivir”, y añadió: “Hay niños que viven con sus papás entre cuatro chapas, que se mojan y no tienen piso ni agua. Hay mucho de eso en Mar del Plata, lo que pasa es que no se ve. Nunca se logró atender abarcativamente la situación social. Pero hoy está peor porque tenemos muchas herramientas y los encargados no saben cómo usarlas o no quieren hacerlo”.

A su vez, denunció que la institución cuenta con una beca a través del Estado que le correponde a los niños y sin embargo, “no está presente todos lo meses” y siempre necesitan financiamiento porque les queda “corto”. En esa línea, advirtió que “los nenes que están en vulneración de derechos no están en agenda y burocráticamente tardan un montón en resolver cada historia, encima cuando la resolución es volver al mismo lugar en el que fuiste herido”.

“Pasas tu vida en hogares y terminás a los 16 años sin una red familiar, porque además mientras más grande son, cada vez es más difícil que sean adoptados. Hay una situación que debemos visibilizar y ponerla en palabras. Es feo de escuchar, pero siempre pienso que las noticias duran lo que nos dura la emoción. Por ejemplo, se armó una Ley por el caso de Lucio Dupuy y ni siquiera se está aplicando, no cambió nada. Lo que no se ve es el sufrimiento de los nenes, ya que siempre se les garantizan derechos a los padres”, sentenció la directora del hogar.

Quienes estén interesados en colaborar con el hogar, de la manera que sea, pueden acercarse a Alberti al 3037 y también comunicarse mediante su cuenta de Instagram, @hogar_mahatma.