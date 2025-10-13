Un insólito conflicto judicial sacude a uno de los clubes sociales más emblemáticos de Mar del Plata: el Club Social y Deportivo 2 de Mayo, fundado en 2008, enfrenta un intento de desalojo pese a contar con contrato vigente.

La institución desarrolla desde hace años un rol activo en la vida comunitaria de la ciudad, con participación en torneos locales y diversas actividades sociales. Actualmente, más de cien niños, niñas y jóvenes representan al club en la Liga Barrial de Fútbol.

El presidente, Carlos Brunini, expresó que “trabajamos todos los días para sostener un espacio de contención, utilizando el deporte como excusa. Buscamos fomentar valores, respeto y compañerismo a través del fútbol”.

Además de las actividades deportivas, el club brinda apoyo escolar, colabora con el comedor “Los Niños” del barrio Parque Hermoso, y funciona como un espacio de referencia para muchas familias. “Cuando nos dieron el lugar estaba prácticamente destruido. Lo reconstruimos con el esfuerzo de los socios y subsidios obtenidos. Hoy es un espacio digno para los chicos. Por eso, recibir una notificación de desalojo es incomprensible”, señaló Brunini.

La representación legal del club fue asumida por los abogados Dr. Pablo Nicolás Zelaya Blanco y Dr. Evaristo Buccico, quienes mantienen un vínculo histórico con la institución. Ambos subrayaron que “lo que está en discusión no es solo un contrato, sino la continuidad de un espacio que forma parte del entramado social del barrio. El derecho no puede ser una herramienta para desarmar la comunidad, sino para garantizar su permanencia y su desarrollo”.

Los letrados calificaron la demanda como “abiertamente inconsistente e improcedente”, ya que se basa en un supuesto incumplimiento de la cláusula 5 del contrato —referida a seguros, facturación y obligaciones administrativas—, cuando toda la documentación está al día y debidamente acreditada.

“Resulta ofensivo que se intente justificar un desalojo en obligaciones que el club no solo cumplió, sino que superó ampliamente. Transformamos un inmueble deteriorado en un espacio modelo. Ni siquiera se configura el mínimo estándar legal para una acción de este tipo”, afirmaron.

También denunciaron que, tras el fallecimiento de la titular original del contrato, el nuevo propietario increpó en reiteradas oportunidades a los miembros de la Comisión Directiva, hechos que serán informados al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, donde se tramita la causa.

En defensa de la institución, el próximo jueves 16 de octubre a las 18:30 se realizará un abrazo simbólico en la sede, previo a la audiencia clave prevista para el 22 de octubre.

“Lo que está en juego no es solo un inmueble, sino el derecho de la comunidad a preservar sus espacios de organización, deporte y dignidad”, sostuvieron desde la comisión directiva.

Finalmente, remarcaron que esta situación también deja una enseñanza para los más jóvenes: “El sentido de pertenencia es uno de los valores más grandes que tenemos. Todo lo que hacemos es a pulmón y con compromiso. Defender el club es defender la identidad de nuestro barrio”.