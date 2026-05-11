La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Lucía Iañez, presentó un proyecto en la Legislatura para reconocer al Teatro Municipal Coliseo Podestá en el marco de su 140° aniversario, que se celebrará el próximo 19 de noviembre.

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La iniciativa busca que la Cámara de Diputados exprese su beneplácito por la trayectoria del histórico teatro platense y destaque su valor patrimonial, cultural y arquitectónico dentro de la provincia de Buenos Aires.

“El Coliseo Podestá representa una parte fundamental de la historia cultural bonaerense”, sostuvo Iañez en los fundamentos del proyecto.

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La legisladora repasó la historia del edificio ubicado sobre calle 10 entre 46 y 47, en pleno centro de La Plata. El espacio fue inaugurado en 1886 bajo el nombre de “Politeama Olimpo”, apenas seis años después de la fundación de la capital bonaerense.

Según detalló el proyecto, el inmueble fue diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Zenhdorf y construido casi en su totalidad con materiales nacionales, aunque parte de la estructura incorporó madera de Canadá y elementos importados desde Europa.

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En 1897, la compañía circense Scotti-Podestá adquirió el edificio y lo transformó en un teatro-circo. El lugar contaba con un amplio vestíbulo, hotel para artistas y una innovadora pista central adaptable para espectáculos teatrales y circenses.

“El sistema de suelo movible fue considerado una innovación para la época”, destacó la diputada bonaerense.

El proyecto también recordó que en 1913 José “Pepe” Podestá compró gran parte del inmueble y rebautizó el espacio como Coliseo Podestá, en homenaje a su padre. A partir de entonces, comenzó una profunda remodelación que convirtió al lugar en una tradicional sala teatral.

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Por el emblemático escenario pasaron figuras históricas de la cultura nacional e internacional como Margarita Xirgu, Arthur Rubinstein, Lola Membrives y el propio José Podestá, creador de “Juan Moreira”.

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En el tramo final del proyecto, Iañez también repasó el deterioro que atravesó el edificio tras la muerte de Podestá y destacó el proceso de recuperación impulsado desde la municipalización del espacio en 1981.

La reapertura definitiva del teatro se concretó en 1986, coincidiendo con el centenario del edificio. Un año después, la Provincia de Buenos Aires lo declaró monumento histórico mediante la Ley 10.514, incorporándolo oficialmente al patrimonio cultural bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses