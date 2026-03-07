Ante el incesante robo de vehículos en General Pueyrredon, será presentada ante el Concejo Deliberante una iniciativa que busca evaluar una inversión para reforzar el sistema de Anillo Digital mediante la incorporación de nuevas cámaras con lectura automática de patentes.

La propuesta, anunciada por el concejal opositor Diego García, surge en un contexto calificado como “preocupante”. Según estadísticas, durante 2025 se registraron 5421 robos de vehículos en el distrito, entre automóviles y motovehículos. Según señalaron, este tipo de delitos no sólo afecta directamente a las víctimas, sino que en muchos casos los rodados sustraídos son utilizados para cometer otros hechos delictivos.

Por lo tanto, la iniciativa plantea avanzar en la adquisición e instalación de nuevas cámaras con tecnología de Lectura Automática de Patentes para ser ubicadas estratégicamente en accesos a la ciudad, avenidas principales, rotondas y otros puntos neurálgicos de circulación.

El sistema de Anillo Digital permite registrar el ingreso y egreso de vehículos, cotejar las patentes con bases de datos oficiales y generar alertas tempranas ante pedidos de secuestro vigentes dictados por la Justicia.

