La investigación de un violento robo cometido contra una mujer de 84 años en el barrio Nuevo Golf tuvo novedades significativas en las últimas horas, cuando tras un allanamiento en una vivienda de Parque Independencia se encontró el DNI del imputado, un hombre de 30 años que es buscado por la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado domingo 7 en una casa de Jorge Hernández al 700. La víctima fue sorprendida entre las 08:00 y las 09:00 por el hombre, quien ingresó por el ventanal del comedor y la amenazó con un elemento contundente para sustraerle una tablet y un teléfono celular.

Según el informe policial, el agresor actuó a rostro descubierto, sin forzar el acceso ni utilizar guantes. Tras intimidarla, tomó una tablet marca Kindle y un celular Samsung A54 que no posee señal de rastreo y cuenta con reconocimiento facial, ya que la mujer, debido a una enfermedad ocular, no se encuentra en condiciones de realizar un reconocimiento formal. El delincuente escapó por el mismo lugar por el que había ingresado.

Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 y dio intervención a Policía Científica. El Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta inició las tareas investigativas correspondientes, las cuales concluyeron hoy con el allanamiento en una vivienda de Rompehielos San Martín al 3700.

Fuentes policiales indicaron que si bien no se secuestraron prendas de interés, se encontró en el interior del domicilio el DNI del imputado, un hombre de 30 años. La información fue comunicada al fiscal interviniente, Mariano Moyano, quien ordenó tomar registro fotográfico del documento para avanzar con la emisión de la orden de detención.

