La Justicia y la policía de Mar del Plata activaron un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Mario Raúl Rodríguez, un hombre de 60 años que fue visto por última vez este jueves por la mañana en el barrio Los Acantilados.

Ads

Según la denuncia radicada en la subcomisaría local, Rodríguez se retiró de su domicilio, ubicado en calle 22 y 499, cerca de las 7 sin avisar adónde iba. Su pareja advirtió que no llevó dinero ni pertenencias, dejando en la vivienda su teléfono celular, documentos, tarjetas y objetos personales. Solo se llevó un atado de cigarrillos.

El hombre mide 1,62 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos verdes y cabello canoso. Como consecuencia de un ACV, presenta parálisis motriz en el hemisferio derecho. No tiene tatuajes, cicatrices ni marcas de nacimiento.

Ads

Al momento de ausentarse vestía un buzo con capucha gris, pantalón de algodón gris, campera polar verde, chaleco negro y zapatillas deportivas grises.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°7, dirigida por el fiscal Carlos Russo, quien dispuso la activación del protocolo de búsqueda para intentar dar con su paradero.

Ads

Puede interesarte