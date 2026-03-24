La Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los propietarios de diversos elementos secuestrados el 2 de febrero en un procedimiento realizado en la zona de Rodolfo Walsh y Guillermo Magrassi, en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía interviniente.

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El operativo permitió el secuestro de múltiples objetos cuya procedencia se intenta establecer, por lo que se busca dar con posibles damnificados a fin de avanzar en su restitución.

Entre los elementos incautados se encuentran cuatro teléfonos celulares -dos marca Motorola (uno verde metalizado con funda celeste y otro azul) y dos marca Samsung (uno gris con funda y otro negro)-, una mochila color rosa con la inscripción “Nike”, un bolso negro con inscripción “Puma” que contenía prendas en su interior, y una mochila negra con una billetera azul y amarilla con el escudo del Club Boca Juniors.

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También se secuestraron varias ruedas de vehículos: rodado 14 -una marca Goodyear con llanta de chapa, dos marca Pirelli y una marca Cinturato-, una rodado 15 marca Cinturato con llanta de aleación Ford, y una rodado 18 marca Bridgestone con llanta de aleación.

La investigación está a cargo del fiscal Joaquín Morán, quien dispuso la difusión de los elementos con el objetivo de ubicar a sus legítimos propietarios.

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En ese sentido se indicó que las personas que reconozcan alguno de los objetos deberán presentarse en la Comisaría 13ª, previa comunicación telefónica al 0223-494-9983. En el caso de los teléfonos celulares, deberán concurrir a la sede de ODEPA, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00, para su identificación y eventual restitución.