La joven fue asesinada de dos disparos delante de su hijo de dos años en Burzaco, en un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Circulaba en un Citroën C4 junto a su pareja y el nene cuando, al caer la noche del lunes, al menos dos atacantes los sorprendieron a los tiros sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto.

Antes de recibir los impactos fatales, la joven madre protagonizó un gesto determinante: se arrojó sobre su hijo para protegerlo con su cuerpo en medio de la balacera. Ese acto permitió que el nene resultara ileso, pese a la violencia de la emboscada. La mujer murió pocos minutos después, al descender del vehículo.

Su pareja, padre del menor, recibió un balazo en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde permanece internado en estado crítico. Los investigadores sospechan que el ataque estuvo motivado por un ajuste narco, aunque no descartan otras líneas de investigación.

En la escena del crimen, la Policía secuestró vainas de calibre 9 milímetros, proyectiles, teléfonos y dinero en efectivo. Con el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, la DDI de Almirante Brown y la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil lograron detener este martes a uno de los presuntos implicados: un adolescente de 17 años.

Ahora, la Justicia espera los resultados de la autopsia y pericias complementarias para reforzar la secuencia del ataque y establecer con precisión el rol de cada involucrado. Mientras tanto, el crimen conmociona a la comunidad y suma un nuevo capítulo de violencia ligada al narcomenudeo en la zona sur del Conurbano.

Fuente: TN