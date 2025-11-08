Bullrich supervisó operativos de asistencia en zonas rurales afectadas por inundaciones
Es en territorio bonaerense. Además confirmó la conformación de un comité de emergencia con participación de la provincia e intendentes.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió áreas rurales del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones, en el marco del operativo nacional de emergencia. La funcionaria supervisó tareas de asistencia junto a autoridades locales, productores agropecuarios, fuerzas federales y personal del Ejército, con base en el municipio de 9 de Julio y la Sociedad Rural local.
Durante la jornada, Bullrich mantuvo reuniones con productores y autoridades municipales, en un contexto de anegamientos que impactó fuertemente en la actividad agropecuaria y en la transitabilidad de caminos rurales. “Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos, y problemas de mediano y largo plazo, que es la gran obra del Salado, que es lo que podría canalizar el agua”, expresó la ministra.
En cuanto a la asistencia inmediata, detalló: “En el corto plazo acá nosotros venimos con maquinaria, viene el Ejército, Vialidad Nacional, la Agencia Federal de Emergencia está a cargo de todo”. Además, confirmó el envío de recursos directos a los municipios afectados: “También va a haber una ayuda directa de 1900 millones de pesos que van a ir a los municipios de acuerdo al nivel de anegamiento de agua”.
Bullrich anunció también la conformación de un comité de emergencia con participación de la provincia de Buenos Aires y los intendentes, con el objetivo de coordinar acciones institucionales frente a la crisis hídrica.
En materia financiera, adelantó medidas para aliviar al sector productivo: “Se abre una línea de créditos en el Banco Nación: hay un crédito especial a sola firma para todos los productores y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que puedan acomodarse”.
Respecto a la obra hídrica clave para la región, la ministra remarcó el avance sobre la cuenca del Salado: “La etapa 4 de la obra la empezó el Gobierno nacional en septiembre. Esperamos en un año terminarla y en la etapa siguiente le toca a la provincia de Buenos Aires”.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
