El candidato de LLA aseguró que la denuncia se trata de "una campaña sucia", y agregó “es la misma que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo, sino que prefieren hacer campaña sucia”, se defendió Espert.

La denuncia penal fue presentada por Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y candidato a diputado de Fuerza Patria. En la misma se acusa al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de haber recibido u$s200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

A raíz de ello la ministra remarcó “Nosotros tenemos la vara muy alta, el voto liberal y republicano exige respuestas". Dejando en claro su postura sobre el tema.

Desde el gobierno nacional buscan bajarle el tono a la discusión, tal como hizo el presidente Javier Milei refiriéndose a la situación como "chimentos de peluquería".

