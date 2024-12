La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó este sábado un supuesto pacto entre el presidente, Javier Milei y la ex vice, Cristina Kirchner, por el proyecto de Ficha Limpia. También cruzó al ex presidente Mauricio Macri. “Es injusta su crítica”, deslizó Bullrich, quien recordó que “durante el gobierno de Cambiemos tampoco se votó”.

“¿Qué pacto podemos tener con Cristina Fernández de Kirchner? Ninguno”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales. Al ser consultada por el reproche de Macri a los diputados que no dieron el quórum en la sesión del Congreso para tratar el proyecto que impulsa la prohibición de las postulaciones de los políticos condenados por corrupción, retrucó: “Cuando fuimos Gobierno con Macri no sacamos Ficha Limpia. Teníamos una mayoría parlamentaria para haberla aprobado”.

“¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”, había señalado el ex presidente en su cuenta de la red social X. Para Bullrich, la crítica de Macri “es injusta”.

Puede interesarte

“Nosotros teníamos 108 diputados y no lo sacamos. ¿Por qué?”, se preguntó la ministra. “La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla... Quizás el error fue no haberlo dicho claramente”, dijo a Radio Mitre.

Y agregó: “¿Quién sacó boleta única? Este gobierno. Esta cosa de querer siempre mirar el detalle en lugar de mirar la gran película no va. Argentina necesita mirar la gran película y ahí necesitamos tener seguridad jurídica”.

Fuente: TN