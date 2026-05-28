Patricia Bullrich comenzará la próxima semana una serie de visitas a distintas provincias en un contexto de creciente tensión con Karina Milei dentro de La Libertad Avanza.

Ads

La relación entre Bullrich y la secretaria general de la Presidencia atraviesa uno de sus momentos más delicados. En los últimos días, Karina Milei dejó afuera a la exministra de Seguridad de varias actividades oficiales, entre ellas la caminata desde Casa Rosada hacia el Tedeum del 25 de Mayo y la visita al Cabildo.

Pese a ese escenario, Bullrich respondió con actividad política y una agenda propia en el interior del país. Desde su entorno aseguran que mantiene peso electoral dentro del oficialismo y recuerdan que una parte importante de los votos obtenidos por Javier Milei en el balotaje de 2023 provinieron de su espacio.

Ads

La primera parada será Mendoza, donde participará de un seminario internacional sobre ciberseguridad y prevención del delito digital. El distrito se convirtió en un foco de tensión para el oficialismo por las diferencias entre el gobernador Alfredo Cornejo y la Casa Rosada ante la posibilidad de que Luis Petri sea impulsado como candidato a gobernador en 2027.

El viaje también se da luego de la visita de Mauricio Macri a Mendoza, donde mantuvo encuentros con Cornejo y volvió a alimentar versiones sobre una eventual candidatura presidencial del expresidente. Ese movimiento genera preocupación dentro de La Libertad Avanza porque podría complicar las aspiraciones reeleccionistas de Milei.

Ads

Puede interesarte

Además, Bullrich quedó en medio de la negociación entre el Gobierno y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hace algunas semanas aparecía como posible candidata libertaria para la jefatura porteña, pero un eventual acuerdo para respaldar la continuidad de Jorge Macri redujo esas posibilidades.

Tras su paso por Mendoza, la senadora viajará a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, otro aliado radical del oficialismo nacional. También tiene previstas actividades en Santa Fe junto al dirigente Federico Angelini y una visita a Neuquén invitada por la senadora Nadia Márquez, cercana a Karina Milei.

Dentro del oficialismo, los movimientos de Bullrich generan ruido creciente. Mientras Javier Milei intenta sostener el vínculo político, Karina Milei busca limitar su margen de autonomía. En ese contexto, desde sectores libertarios comenzó a circular la posibilidad de que la exministra integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027.

Ads

La tensión interna también se profundizó luego de que Bullrich presentara su declaración jurada y reclamara explicaciones públicas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuente: Ámbito