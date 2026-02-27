En el debate que se dió dentro del congreso por los cambios en el Régimen Penal Juvenil, Bullrich sostuvo que el Estado debe asumir una postura firme frente al delito, independientemente de la edad de quienes lo cometan. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado frente a los delincuentes, no importa la edad que tengan”, afirmó la senadora.

La dirigente remarcó que la gran mayoría de la sociedad cumple con la ley: "El 99% de nuestra sociedad no comete ningún delito, independientemente de la clase social de la que provengan”, expresó, al defender la necesidad de normas que, según planteó, protejan a los ciudadanos que respetan las reglas.

En esa línea, aseguró que la lay busca dar respuesta a una demanda social de mayor seguridad. “Esta ley está del lado de los ciudadanos”, indicó.

Asimismo, cuestionó enfoques que atribuyen el delito exclusivamente a factores sociales. “Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, enfatizó, al sostener que debe primar la responsabilidad individual ante la comisión de delitos.

Las declaraciones se sumaron a otras voces que, dentro del debate parlamentario, promueven endurecer el régimen penal juvenil como parte de una política integral de seguridad.

