La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de un violento episodio en el que un niño de 12 años fue víctima de un robo.

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A través de declaraciones públicas, Bullrich cuestionó con dureza la gestión en materia de seguridad y sostuvo que las autoridades provinciales “no hacen nada” frente a los hechos delictivos que afectan a los bonaerenses. El caso generó fuerte repercusión y volvió a instalar el debate sobre las políticas de prevención del crimen.

El episodio se suma a una serie de cruces entre el Gobierno nacional y la administración provincial por el abordaje de la inseguridad, un tema que se mantiene entre las principales preocupaciones de la sociedad.

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Desde el oficialismo bonaerense, en otras oportunidades, se ha defendido la estrategia aplicada, basada en inversión en recursos, incorporación de efectivos y programas integrales para enfrentar el delito.

La tensión política crece en paralelo a la agenda de seguridad, donde medidas como la baja de la edad de imputabilidad y el rol del Estado en la prevención siguen generando fuertes diferencias entre ambos espacios.

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Con este nuevo cruce, el tema vuelve al centro de la escena pública, en un contexto donde cada hecho delictivo de alto impacto amplifica la confrontación política y el reclamo social por soluciones efectivas.

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