La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el triple crimen en Florencio Varela: “Publicó un comunicado aberrante para deslindarse del caso de las chicas asesinadas”.

Se debe a que el dirigente peronista atribuyó el triple femicidio a “un grupo narco internacional con base operativa en CABA”. Al mismo tiempo, en su mensaje de la red social X, expresó: “Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”.

Y completó: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune".

Por ello, Bullrich cuestionó: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni le voy a echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información mas que la posibilidad que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de Buenos Aires".

Asimismo, en declaraciones a Radio Mitre, Bullrich sostuvo que los presuntos asesinos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez “pueden estar en CABA como puede haber ramificaciones en Provincia, porque todavía la información que hay es muy poca".

En ese sentido, indicó que “empezar a deslindarse y decir ‘no tenemos nada que ver’ me parece una falta de responsabilidad", y añadió que colaborarán con la Provincia y que se comunicó con su par bonaerense, Javier Alonso. "En estos casos, la política afuera", remarcó.