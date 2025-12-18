La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que el proyecto de reforma laboral será tratado el próximo 10 de febrero en el recinto. El debate se realizará en el marco de sesiones extraordinarias, luego de que se firme un dictamen abierto a modificaciones. La decisión fue comunicada durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Ads

El plan original del oficialismo era aprobar la iniciativa este viernes 26. Sin embargo, tras los pedidos de revisión por parte de la CGT, sectores de la oposición y una movilización masiva en Plaza de Mayo, se resolvió postergar el tratamiento parlamentario.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, expresó Bullrich.

Ads

Puede interesarte

Además, anticipó que se convocará nuevamente a sesiones extraordinarias: “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras, y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”.

“Estamos abiertos a la escucha”, concluyó.

Ads

Desde el bloque opositor, el senador kirchnerista Mariano Recalde celebró la decisión: “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”. Y agregó: “Quedaron muchas cosas sin tratar”.

Fuente: con información de TN