La presidente del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció hoy que existe otro argentino detenido por el Gobierno de Venezuela y reclamó su “pronta liberación”.

Se trata de Roberto Baldo, quien permanece privado de su libertad junto a su esposa desde fines de 2024 y se suma a los casos del gendarme Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, también detenidos en ese país.

La ex ministra de Seguridad afirmó que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y sostuvo que “como en toda dictadura, la información real se oculta”. En ese sentido, señaló: “Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, aseguró Bullrich.

Según explicó, tomó conocimiento del caso de Roberto Baldo a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina y fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta, quien difundió una imagen del matrimonio detenido.

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, escribió Trotta.

La activista concluyó que “alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas