La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno “acorralará” a las bandas narcos que operan en Rosario y anunció que pedirá a la Justicia que se investigue como “narcoterrorismo” los hechos de violencia provocados para generar miedo en la población. También anticipó un plan para sacar las armas de las calles de la ciudad y prometió apuntar contra quienes lavan el dinero que genera el tráfico de drogas.

“Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista. En el artículo 41 (del Código Penal) dice que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena”, afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa realizada en conjunto con el intendente Pablo Javkin, el ministro de Defensa Luis Petri y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

Este domingo, la Nación y la Provincia lanzaron un comité de crisis para hacerle frente a la escalada de la violencia de las bandas narco en la ciudad. En sólo cinco días estos grupos criminales mataron a dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio, como respuesta a una serie de operativos realizados por las autoridades en la cárcel de Piñero.

“Le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos, para trabajar contra los narcocriminales terroristas. El objetivo que nos vamos a plantear es sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente. Para eso, vamos a tener reuniones con los jueces que van a tener un carácter confidencial para plantear un modelo operacional diferente que nos permita controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país”, dijo.

“Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerlas la vida difícil, que no haya armas en cada casa”, detalló.

Por otra parte, anticipó que perseguirán a los sicarios que cometen los ataques, pero también a quienes lavan el dinero que genera el narcotráfico.

“En estos grupos de investigación que hemos planteado y que vamos a llevar adelante, vamos a tener un capítulo especial sobre el delito económico, sobre el lavado del activo que es el producto de los delitos precedentes (...). Hay especialistas que van a estar trabajando en conjunto junto a la Justicia para sacarles todos los bienes”, explicó la funcionaria nacional.

Y lo justificó señalando que “ir a fondo contra el dinero es la forma de desestructurar ese capital de compra de extorsión que tienen las bandas, que utilizan en las cárceles para otros presos; que utilizan en las calles para comprar sicariato; que utilizan para comprar funcionarios de cualquier nivel del Estado”.

A esto se sumará un nuevo paquete de leyes, que Bullrich anunció que se remitirá en lo inmediato al Congreso para su tratamiento urgente.

“Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes como hizo el Código Penal de Italia que terminó con las mafias italianas”, detalló.

En cuanto al plan para acorralar a las bandas narco, la ministra sostuvo que esta noche llegarán efectivos de las fuerzas federales a Rosario. “Vamos a incrementar las operaciones de saturación con especial énfasis en los horarios críticos”, sostuvo. En esta primera etapa, serán 450 los efectivos. Petri también confirmó la llegada de miembros de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, Bullrich afirmó que el presidente Javier Milei le encomendó junto al ministro Petri y las autoridades de Santa Fe que libren “una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narcocriminales. Por eso acá la cuestión no es quién hace la operación, sino hacerla”.

“REACCIONARON PORQUE SE LES TERMINA EL NEGOCIO”

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, afirmó en la conferencia que los crímenes cometidos en los últimos días por las bandas narco son una respuesta a los operativos realizados la semana pasada, porque les quitaba a los líderes el control de las organizaciones que manejaban desde la cárcel.

“Ahora reaccionaron porque se estaba terminando su negocio, que conducían -que conducen- desde unidades penales en la provincia de Santa Fe y desde unidades en el servicio penitenciario federal. Lo que desespera a estos violentos, que no tienen ningún amor por la vida ni por nosotros, por la sociedad, es perder el control de sus organizaciones”, sostuvo.

“No vamos a escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales, que aún faltan identificar. Queremos dar con los responsables intelectuales y para eso también le queremos decir a la sociedad que el gobierno de la provincia ofrece en cada una de estas causas una recompensa de 10 millones de pesos para quien nos de datos certeros que nos permita saber quiénes fueron todos los que planificaron estos hechos”, agregó.

“Vamos a poner todos los esfuerzos para que ellos no nos ganen (...), vamos a trabajar fuertemente todo el tiempo para poder recuperar la paz y la normalidad. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe”, concluyó.

