Con las candidaturas ya definidas, la Provincia de Buenos Aires se prepara para una jornada electoral que marcará cambios en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes de los municipios. La cita en las urnas será el domingo 7 de septiembre y tendrá un carácter exclusivamente provincial y local.

Qué cargos se definen

En estos comicios se pondrán en juego:

Diputados y Senadores provinciales (según la sección electoral).

Concejales en cada distrito.

Consejeros escolares.

No se eligen autoridades nacionales. Esas categorías se votarán en la elección general del 26 de octubre.

Para consultar el padrón, se puede ingresar en https://padron.gba.gob.ar/

Cómo se distribuye la votación

La Provincia está organizada en 8 secciones electorales. La mitad renueva bancas en Diputados y la otra mitad en el Senado bonaerense:

Senadores provinciales: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Diputados provinciales: Segunda, Tercera, Sexta y Octava (La Plata).

Modalidad y documentos aceptados

El mecanismo de votación será con boleta de papel. Dentro del cuarto oscuro habrá boletas que incluyen dos cuerpos: uno para cargos provinciales y otro para los municipales. El elector puede elegir la lista completa o realizar corte de boleta y combinar distintas fuerzas.

Se podrá sufragar con el último ejemplar del DNI gestionado, ya sea en formato tarjeta, libreta celeste o verde, Libreta Cívica o de Enrolamiento. No es válido concurrir con un documento anterior al que aparece en el padrón ni con el DNI digital del celular.

Quiénes deben ir a votar

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años.

En el caso de los jóvenes de 16 y 17 años y de las personas mayores de 70, la participación es opcional. Quienes no concurran en esos rangos no serán sancionados ni incluidos en el Registro de Infractores.