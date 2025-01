En la continuidad de los informes que ha presentado la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) sobre la cantidad de jugadores federados en el país, se publicó una segunda parte que está vinculada a la procedencia de cada uno de los 108 mil deportistas que están registrados oficialmente.

En ese contexto, se explica que sólo 3 Federaciones Provinciales superaron los 10 mil jugadores y jugadoras encabezados por FeBAMBA (28.465), seguidos de la provincia de Buenos Aires (18.834) y Santa Fe completa el podio (14.540).

De esta manera, se pudo confeccionar el primer Ranking de Federaciones que no sólo permite estimar cuáles son las que más jugadores tienen, sino que también hay ocho federaciones que no superan los 1.000 jugadores: La Pampa, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz y Formosa) e incluso tres de ellas no alcanzan los 500 (La Rioja, Santa Cruz y Formosa).

Esta primera edición del Ranking de Federaciones destaca, además, que cuatro Federaciones (FeBAMBA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) superan los 100 clubes y 9 de ellas (FeBAMBA, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios, Mendoza, Chubut, Rio Negro, Salta, Misiones, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz) tienen más de 90 jugadores/as promedio por club.

FeBAMBA LÍDER EN FORMATIVAS FEMENINAS

El informe presenta 8.729 jugadoras menores registradas. Lidera el ranking FeBAMBA con 2.889, duplicando a Buenos Aires y Santa Fe que completan el podio siendo a su vez las únicas en superar las 1.000 registradas.

Córdoba, Mendoza y Entre Ríos son las tres que superan las 500 registradas, con el resto por debajo de las 200.

De las 24 Federaciones relevadas, la mitad tienen menos de 100 jugadoras en edades formativas registradas con la particularidad de que La Rioja y Formosa registraron 8 y 2 jugadoras respectivamente.

EN DAMAS MAYORES TAMBIÉN

Se registraron 14.949 jugadoras mayores, con FeBAMBA en la cima (3.376 jugadoras). Buenos Aires aparece segunda con 2.312 jugadoras. Santa Fe (1.698) y Córdoba (1.284) completan las cuatro principales y las únicas por encima de las 1000 registradas.

Las 20 Federaciones restantes no superan las 1.000 jugadoras mayores y tres de ellas (La Rioja, Catamarca y Formosa) no superan las 100.

LOS MASCULINOS SIGUEN EL MISMO CAMINO

Con 23.934 jugadores menores registrados, FeBAMBA (7.689) encabeza la tabla. Buenos Aires (3.952) y Santa Fe (3.918) completan el top 3.

Córdoba (2.188) es la única por encima de los dos mil jugadores menores registrados y hay solo dos por encima de los mil: Mendoza (1.324) y Entre Rios (1.112).

Las 18 federaciones restantes no superan los 450 jugadores menores registrados y seis de ellas (La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy , La Rioja y Formosa) no superan el umbral de los 80 jugadores.

Con 60.626 jugadores es la franja de mayor cantidad de registrados. Solo dos Federaciones superan los 10.000: FeBAMBA (14.511) y Buenos Aires (11.318).

Hay diez Federaciones por encima de los 1.000: Santa Fe (7.650), Córdoba (5.693), Entre Rios (3.470), Mendoza (2.201), Corrientes (2.143), Chaco (2.019), Salta (1.307), San Juan (1.173), Chubut (1.088) y Río Negro (1.079).

Las 11 Federaciones restantes están por encima de los 300 jugadores y tan solo una (Santa Cruz) no supera los 200.