La medida fue formalizada este lunes mediante la Resolución 320 del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece tanto la suspensión de los cobros mensuales como la prórroga de los vencimientos de las cuotas por 60 días, además de la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones de pago para deudas relacionadas con este programa.

“Buenos Aires CREA” fue creado en 2022 como una herramienta para facilitar el acceso al crédito a residentes bonaerenses con el objetivo de mejorar la habitabilidad de sus viviendas mediante obras de refacción, ampliación o mejora. Los préstamos otorgados bajo este esquema buscaban garantizar cuotas acordes con los ingresos familiares y fueron implementados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (Profide).

La decisión de suspender temporalmente los cobros se da en paralelo a la disolución del Profide, prevista en el Presupuesto Provincial 2026, lo que implica que el IVBA absorberá las funciones operativas, técnicas y financieras que hasta ahora estaban bajo la órbita del fondo fiduciario.

La provincia argumentó que, mientras se avanza en la reorganización y liquidación del Profide, resultaba prudente conceder este alivio transitorio a los adjudicatarios de créditos, en un contexto de creciente morosidad en préstamos a familias bonaerenses.

Según lo dispuesto por la resolución, se suspenden por 60 días los cobros de cuotas mensuales de los créditos del programa “Buenos Aires CREA”; se extienden los vencimientos de esas obligaciones durante el mismo período; se suspenden las intimaciones de pago relacionadas con deudas dentro del programa mientras esté vigente la medida.

La provincia garantizará así que ningún adjudicatario enfrente exigencias de pago o notificaciones de cobranza durante los próximos dos meses, una herramienta que busca compensar el deterioro de la capacidad de pago de los hogares afectados por la situación económica general.

La suspensión de cobros de este plan de crédito representa un gesto significativo hacia los beneficiarios frente a un contexto difícil en materia de financiamiento familiar. La medida llega en un momento en que crece el desafío de mantener al día diferentes obligaciones de crédito, tanto públicas como privadas, ante el panorama económico actual.

Las autoridades provinciales indicaron que la decisión responde tanto a la reorganización institucional tras la disolución del Profide como a la necesidad de mitigar la carga financiera sobre los hogares que han accedido al programa. En los próximos meses se evaluará cómo se reanudarán los cobros una vez que concluyan los 60 días de suspensión.