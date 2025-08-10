Martín Vazquez se recibió de ganador en el TC y no fue una carrera más, Vazquez se quedó con el Desafío de las Estrellas, que por la novena fecha del certamen 2025 del Turismo Carretera se corrió este domingo en el autódromo sanjuanino de Villicum.

En esta carrera especial, pilotos y equipos debían apelar a la mejor estrategia y sacar provecho de paradas rápidas y efectivas para salir en la mejor posición y seguir adelante con el plan trazado.

Y eso hizo Martín Vazquez con el Dodge Challenger que atiende con su propio equipo. Atrás quedaron muchos sinsabores, momentos duros para finalmente, después de 38 carreras y poco más de dos años en el TC, alzarse con el triunfo en la más longeva categoría del mundo.

El año pasado, junto a su padre y con el mismo equipo con el que había debutado en la categoría, decidieron armar un auto de nueva generación para llegar a este 10 de agosto en San Juan, que seguramente no olvidará nunca.

La carrera tuvo diferentes matices, con varios punteros hasta que promediando la misma, Emiliano Spataro, que había cargado menos combustible que el resto parecía que se llevaba el triunfo, pero hacia el final y con el retraso del piloto de Lanús, un trío pugnaba por la victoria: Vazquez, Ebarlin y Chapur, prevaleciendo Martin Vazquez, luego Facundo Chapur, con el verde Torino del Trotta Competición tras superar a Ebarlín y terminar segundo; el último escalón del podio fue para el “Mago” Juan José Ebarlin, con el Chevrolet Camaro del EZEB Team.

Christian Ledesma partía desde el puesto 24, ganando un lugar en la grilla respecto de la bolilla que había sacado el viernes, pero luego el trabajo del equipo Pradecon Racing en las paradas en boxes le permitió sostenerse en los registros de punta para ganar dos posiciones en la vuelta final y cruzar la meta en el 10° lugar. Un gran trabajo que le permite quedar 19° en la tabla general de la temporada cuando queda una fecha para meterse entre los 12 mejores y clasificar a la Copa de Oro.

El campeonato, cumplidas 9 carreras: 1ro. Julián Santero: 239,5 puntos, 2do. Marcelo Agrelo: 234, 3ro. Mauricio Lambiris: 216, 4to. Juan Martín Trucco: 216, 5to. Agustín Canapino: 211,5 puntos.

La próxima carrera, 10° del campeonato que cierra la etapa regular, será el 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.