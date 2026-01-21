Buen tiempo, calor y viento: así estará el miércoles en Mar del Plata
Se espera una temperatura máxima que rondará por los 28 grados.
Mar del Plata tendrá este miércoles 21 de enero una jornada con buenas condiciones del tiempo, temperaturas en ascenso y viento sostenido, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, convirtiéndose en uno de los días más cálidos de la semana. Durante la mañana el cielo estará despejado, mientras que hacia la tarde se presentará algo nublado y por la noche parcialmente nublado.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan precipitaciones en la ciudad ni en la zona costera.
El viento será un factor a tener en cuenta: soplará del sector norte y noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h, intensificándose hacia la noche con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente en áreas abiertas y cercanas al mar.
Con este panorama, se espera un miércoles ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento fuerte, principalmente en la costa y durante la noche.
