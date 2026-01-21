Mar del Plata tendrá este miércoles 21 de enero una jornada con buenas condiciones del tiempo, temperaturas en ascenso y viento sostenido, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, convirtiéndose en uno de los días más cálidos de la semana. Durante la mañana el cielo estará despejado, mientras que hacia la tarde se presentará algo nublado y por la noche parcialmente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan precipitaciones en la ciudad ni en la zona costera.

El viento será un factor a tener en cuenta: soplará del sector norte y noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h, intensificándose hacia la noche con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente en áreas abiertas y cercanas al mar.

Con este panorama, se espera un miércoles ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento fuerte, principalmente en la costa y durante la noche.

