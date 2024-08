Una joven de 13 años fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de adolescentes a la salida de la Escuela N° 4 en Berisso. Tras el ataque, la menor fue trasladada de emergencia al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención médica.

El padre de la joven agredida fue quien presentó la denuncia formal luego de ser advertido de los hechos el lunes por la noche, cuando llegó a su casa y se enteró por otro de sus hijos sobre el ataque que había sufrido su hija. El altercado tuvo lugar a las afueras de la escuela, ubicada en la calle 31 entre 169 y 170, donde la joven fue interceptada por tres adolescentes y golpeada brutalmente.

En su denuncia, y según informó el portal 0221, el padre proporcionó imágenes y un certificado médico que atestiguan las lesiones, además de los nombres de las jóvenes responsables del ataque. También solicitó las grabaciones del Centro de Monitoreo Municipal para contribuir a la investigación del caso, el cual ha sido caratulado bajo el término “lesiones”.

En otro ataque de un grupo de jóvenes a principios del mes de abril pasado, en la localidad de General Mosconi, provincia de Salta, dos adolescentes que salían de un cumpleaños de 15 fueron atacados por una patota de al menos 10 personas. Las víctimas sufrieron diversas heridas y radicaron la denuncia correspondiente, por lo cual la Justicia ahora investiga el móvil del ataque. Días más tarde se detuvo a un joven de 18 años y a un menor de 17.

Medios locales señalaron que el hecho se registró a pocos metros de un salón de fiestas ubicado entre las calles 20 de febrero y Urquiza, a una cuadra del destacamento policial local, donde las víctimas habían asistido a una fiesta de 15 de una amiga.

Las brutales agresiones quedaron registradas en el video que filmó un testigo que llegó al lugar del hecho a bordo de una moto, y cuya filmación ya tiene en sus manos Pablo Cabot, fiscal penal de Tartagal y quien conduce la investigación, por la que imputó de forma provisional a los detenidos como coautores del delito de lesiones.

“Ellos venían en cinco motos, nos rodearon y comenzaron a golpearnos. Le querían pegar a mi amigo y a mí, me dijeron ‘vos no te metás’, pero no podía dejarlo solo así que quise defenderlo por eso casi nos matan a los dos”, explicó uno de los menores agredidos.

En un principio, la filmación muestra cómo un grupo de varias personas le propinó una feroz golpiza a uno de los chicos agredidos -que vestía un buzo de color rojo y un pantalón tipo jean- que lo arrojaron al asfalto. A pesar de que se encontraba indefenso, dos de los atacantes continuaron el castigo con patadas en su cabeza y cintazos sobre el cuerpo.

Tras varios segundos de violencia extrema, los golpes cesaron recién cuando una de las chicas presentes en el lugar suplicó a los gritos que se detengan. “¡Dejalo, ya está muerto!”, se la escucha decir. Y al notar que los golpes no mermaban del todo, aseguró: “¡Él no fue, él no fue! ¡Fue el otro, el de la esquina!”.

“Yo primero me defendía, pero después de los golpes comencé a sentir que perdía el conocimiento y me quedé quieto en el suelo. Eso me salvó porque creyeron que me habían matado a golpes”, relató el joven al periodista.

La secuencia continuó a pocos metros, donde la segunda víctima del feroz ataque fue alcanzada por los agresores y sufrió en carne propia lo que había vivido su compañero. En este caso, la filmación comienza cuando el joven ya se encontraba tirado en el piso en posición fetal, intentando cubrirse de los golpes por todos los medios posibles. No obstante, una de las atacantes agarró una botella de vidrio y quiso golpearlo en la cabeza, pero la chica que intentaba controlar la situación la frenó a tiempo.

“De solo ver las imágenes, era impresionante ver de qué manera salvaje los golpeaban, los pateaban, los azotaban cuando los dos estaban tirados en el suelo y no se podían moverse”, lamentó Daniel Díaz, el abuelo del joven atacado en segunda instancia, en relación a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

Díaz responsabilizó por el ataque a una mujer mayor de edad “que comenzó a agredir a los chicos y los acusó a de haberle hecho algo, no sabemos qué”. Y en esa línea, agregó: “Eso hizo que los otros menores realizaran la salvajada que se ve en las imágenes, pero la mayor responsable es esa mujer”.

“La hija de esta mujer los pateaba en la cabeza y buscaba romperle una botella en el cráneo si no fuera que intervino otra persona. La intención de esta gente sin duda era matarlos a golpes a los dos porque las imágenes no mienten”, justificó su acusación el hombre.

Las víctimas mostraron las lesiones que sufrieron en distintas partes del cuerpo, como consecuencia de los golpes de puño, patadas y cintazos que recibieron el último fin de semana. La familia de las víctimas realizó la denuncia correspondiente y este martes el fiscal Cabot imputó a dos personas por el delito.

Fuente: Infobae.