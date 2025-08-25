Un joven de 16 años, fue atacado por los patovicas del evento cuando intentó reingresar para buscar su campera. Según la denuncia de su familia, lo golpearon y asfixiaron hasta dejarlo inconsciente.

Ads

El violento episodio ocurrió en la madrugada del domingo y quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos guardias reducen al adolescente en la entrada del salón, lo arrastran y le impiden respirar hasta que se desmaya, ante la mirada atónita de los invitados.

Tras el ataque, sus padres lo trasladaron de urgencia a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado. “Mi hijo es un chico inocente que solo intentó explicar que había olvidado su campera. Ya habíamos pedido un auto para volver a casa”, expresó su familia, que responsabilizó directamente al salón Desert Gala.

Ads

Puede interesarte

La denuncia formal presentada sostiene que “lo golpearon y lo asfixiaron hasta desmayarlo”, y que la administración del establecimiento es responsable “en un 100% de lo ocurrido”. Hasta el momento, ni los organizadores del evento ni los dueños del lugar emitieron un comunicado.

La Fiscalía de Mendoza ya intervino en el caso y solicitó pericias al Cuerpo Médico Forense para constatar las lesiones del joven. También se pidió acceso a todas las grabaciones de seguridad y a videos de testigos para reforzar la investigación.

Ads

El hecho generó conmoción entre la comunidad mendocina y abrió un debate sobre la violencia de los equipos de seguridad privada en eventos sociales. La familia del joven advirtió que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias” para que los responsables sean sancionados.

Fuente: Radio Mitre