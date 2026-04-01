Todo comenzó con un desesperado llamado al 911. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas se encontraron con una mujer de 31 años visiblemente golpeada y en estado de shock. Según su relato, el agresor —su propia pareja— la atacó a puñetazos en el rostro, la cabeza y el torso en medio de una discusión que terminó de la peor manera.

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Pero el dato que agrava aún más la situación es que el violento no debía siquiera estar en esa situación: cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por una causa anterior de robo agravado. Ni esa medida judicial logró frenar el estallido de violencia.

Ante la gravedad del caso, la fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, ordenó su inmediata detención bajo la carátula de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44.

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