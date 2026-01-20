Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol amateur de Bahía Blanca, luego de que una joven árbitra fuera brutalmente agredida en medio de un partido correspondiente a la Copa Potrero, disputado el último fin de semana.

Según trascendió y quedó registrado en videos que se difundieron rápidamente en redes sociales, la jueza del encuentro fue atacada físicamente tras una discusión dentro del campo de juego. Enfrentaban los equipos La Banda del Moy y Cooperativa Libertad, en un cruce de eliminación directa.

La gravedad de la situación obligó a la inmediata suspensión del partido y a la intervención de efectivos policiales, que debieron ingresar al terreno para proteger a la árbitra ante el avance de los agresores. El episodio generó conmoción entre jugadores, organizadores y espectadores.

Si bien desde La Banda del Moy difundieron un comunicado en el que pidieron disculpas y aseguraron que se trató de un hecho aislado, medios locales señalaron que el equipo cuenta con antecedentes de expulsiones y conflictos similares en distintas ligas barriales de la ciudad.

La investigación del hecho quedó en manos de las autoridades policiales, mientras se evalúan posibles sanciones deportivas y judiciales para los responsables de la agresión.

Fuente: Dib