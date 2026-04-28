Tras la gala, el versus final había quedado entre Brian y Yipio, quienes se disputaron la permanencia dentro del reality en una definición cargada de tensión. Finalmente, la gente decidió que Brian dejara la competencia, mientras que Yipio continúa una semana más en juego.

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Por su parte, el resto de los nominados logró bajar de placa y aseguró su continuidad. Zunino, Sol, Danelik, Zilli, Eduardo, Dani y Tamara siguen en carrera dentro de la casa más famosa del país.

La placa original se había definido en la gala de nominación del miércoles pasado, cuando Manu, líder de la semana, utilizó sus beneficios y modificó el juego. El participante fulminó a Tamara y además le dio inmunidad a Nazareno y Emanuel, quienes no pudieron ser votados.

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