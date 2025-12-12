Unos mil efectivos de seguridad participaron este jueves de un megaoperativo en un conjunto de favelas del área metropolitana de Río de Janeiro, con el objetivo de capturar a líderes del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. La acción forma parte de la segunda fase de la denominada Operación Contención, lanzada tras una serie de episodios de extrema violencia registrados meses atrás.

El despliegue comenzó durante la madrugada, cuando fuerzas policiales ocuparon el Complejo do Salgueiro, en el municipio de São Gonçalo. Según fuentes oficiales, el ingreso fue resistido por grupos armados, lo que derivó en tiroteos en distintos sectores de la zona, aunque hasta el mediodía no se habían reportado víctimas fatales, heridos ni detenciones.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, el operativo busca ejecutar 44 órdenes de arresto contra integrantes de la organización criminal, que mantiene un fuerte control territorial en distintas favelas del estado de Río de Janeiro y otras regiones del país.

El principal objetivo de la acción es Antonio Ilário Ferreira, alias “Barricó”, señalado como uno de los jefes armados del Comando Vermelho en São Gonçalo. El narcotraficante, de 61 años, había sido condenado a 27 años de prisión, pero recuperó la libertad en 2019 por un beneficio judicial y permanece prófugo desde entonces.

La Operación Contención tuvo su primera fase a fines de octubre en los complejos de Penha y Alemão, donde el saldo fue de 122 muertos, incluidos cinco policías, convirtiéndose en la intervención policial más letal registrada en Brasil. A partir de ese antecedente, las autoridades reforzaron el despliegue y el alcance de las acciones.

En esta nueva etapa, participaron 880 agentes de la Policía Militarizada y 120 de la Policía Civil, con apoyo de vehículos blindados y helicópteros. Uno de los principales obstáculos fue la remoción de barricadas incendiadas y bloqueos montados por los grupos criminales para dificultar el avance de las fuerzas de seguridad.

Fuente: TN