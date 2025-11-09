La Corte Suprema de Brasil ratificó este sábado la condena a 27 años de cárcel contra el exmandatario Jair Bolsonaro por su papel en el intento de golpe de Estado de 2022. Los jueces rechazaron por unanimidad su apelación y dejaron firme el fallo dictado en septiembre, que lo señala como líder de una organización criminal que atentó contra el orden democrático.

Ads

En su defensa, el exmandatario alegó “profundas injusticias” y “contradicciones” en el proceso, además de problemas de salud derivados de una puñalada sufrida en 2018 y un reciente diagnóstico de cáncer de piel. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes desestimó los argumentos y reafirmó que Bolsonaro instigó los ataques del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Puede interesarte

Los otros tres magistrados del Supremo Tribunal Federal acompañaron el voto de Moraes, consolidando una decisión unánime que podría derivar en la prisión efectiva del exmandatario, actualmente bajo arresto domiciliario y con prohibición de usar redes sociales o brindar declaraciones públicas.

Ads

La defensa aún puede presentar un último recurso, aunque podría ser rechazado sin votación. De confirmarse esa negativa, Bolsonaro debería comenzar a cumplir la pena, aunque sus abogados buscarán que sea bajo modalidad domiciliaria, al igual que el expresidente Fernando Collor de Mello.

En paralelo, el intento de aprobar una ley de amnistía para Bolsonaro y sus seguidores fracasó en el Congreso ante la presión de la sociedad civil. Con esta decisión, la Corte reafirma su postura frente a los intentos de desestabilización democrática ocurridos tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ads

Fuente: TN