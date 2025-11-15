Dos empresarios fueron detenidos y acusados de haber asesinado a José Rodrigues de Souza, un casero de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado en la represa Duas Unas, en la región de Recife, Brasil. El crimen ocurrió en agosto, pero recién este viernes la Policía dio a conocer los detalles de las detenciones.

La víctima trabajaba como casero en varias propiedades rurales de las localidades de Moreno y São Lourenço da Mata, donde era ampliamente conocida. Según la investigación, José Rodrigues fue baleado, atado de pies y manos, y sujetado por el cuello a una piedra antes de ser arrojado al agua. Los peritos confirmaron que aún estaba con vida al momento de ser lanzado al reservorio.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el dueño de una concesionaria y un amigo suyo -cuyos nombres no trascendieron- son los principales sospechosos. El empresario habría acusado al casero de haber robado un arma de una de sus propiedades, aunque la comisaria Yara Rodrigues aclaró que “no existe ninguna prueba del supuesto robo”.

“La discusión se desató cuando el empresario enfrentó a la víctima. En ese momento, la víctima se mostró reticente y el empresario le disparó, hiriéndolo en la pierna. Luego, junto a su cómplice, lo ataron y lo arrojaron al agua”, detalló la delegada.

“Son empresarios, personas que hasta ahora estaban por encima de cualquier sospecha”, agregó.

Un tercer sospechoso fue detenido este viernes, pero fue liberado tras prestar declaración. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

El crimen generó conmoción en la comunidad local y se suma a una preocupante estadística nacional. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2025, en 2024 se registraron 44.127 homicidios en Brasil, lo que representa una disminución del 5,4% respecto al año anterior. Con una media de 20,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, se trata de la tasa más baja desde 2012.

