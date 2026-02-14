El menor de los hijos del secretario de Gobierno de la ciudad brasileña de Itumbiara, de 8 años, murió tras permanecer dos días internado en terapia intensiva luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de su padre, quien posteriormente se quitó la vida.

El niño, identificado como Benicio Araújo Machado, falleció en el Hospital Estatal de Itumbiara, donde había sido ingresado en estado crítico desde la noche del miércoles. Su hermano mayor, Miguel Araújo Machado, de 12 años, también murió tras ser baleado por su padre.

El autor del ataque fue el funcionario municipal Thales Naves Alves Machado, quien, según informaron medios locales, disparó contra sus dos hijos con una pistola y luego se suicidó. El hecho ocurrió mientras la madre de los niños se encontraba de viaje en la ciudad de San Pablo.

Horas antes del crimen, Machado había publicado un video en redes sociales junto a sus hijos con la frase: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papá los quiere mucho”. Posteriormente, familiares descubrieron el episodio tras un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que escribió: “Todo tiene un final y, hoy, lo nuestro ha llegado a su fin. Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles”.

De acuerdo con el diario Metrópoles, el funcionario intentó justificar el ataque aludiendo a supuestos problemas conyugales y a una presunta infidelidad de su pareja, situación que habría mencionado en su último posteo antes del hecho.

El cuerpo de Benicio será velado en la casa de su abuelo materno, el intendente Dione Araújo, al igual que ocurrió con su hermano Miguel. El entierro está previsto en el Cementerio Avenida da Saudade, aunque el horario aún no fue confirmado. Durante el velorio, familiares y amigos despidieron a los niños con camisetas con la leyenda “Miguel Eterno”.

La Policía Civil inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las actuaciones están a cargo del Grupo de Investigación de Homicidios, que indicó que no existen indicios de participación de terceros en el crimen.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, de unos 107 mil habitantes. La Prefectura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial, con suspensión de actividades en dependencias municipales y en las escuelas.

El gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó su pesar y envió condolencias a la familia y a toda la comunidad local por el trágico episodio.

Fuente: con información de TN