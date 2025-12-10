La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles, en Brasilia, un proyecto de ley que reduce las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado, una medida que podría bajar la condena de Jair Bolsonaro —hoy preso por intentar derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva—, según confirmaron legisladores durante una sesión marcada por el caos.

Ads

El texto fue incluido de manera sorpresiva en la agenda y habilita a que la sentencia de Bolsonaro, actualmente fijada en 27 años de prisión, pueda caer a alrededor de dos años y cuatro meses, de acuerdo con el diputado Paulinho da Força, autor del proyecto. La definición final quedará en manos del poder judicial.

La iniciativa también prevé libertad condicional para más de un centenar de bolsonaristas detenidos por el asalto del 8 de enero de 2023 contra los edificios públicos en Brasilia. Paulinho da Força defendió la medida como “un gesto de reconciliación”, mientras que el oficialismo la consideró inadmisible.

Ads

La votación terminó con 291 votos a favor y 148 en contra, un triunfo para la derecha opositora. Sóstenes Cavalcante celebró el resultado y afirmó que Bolsonaro dio su “ok” al proyecto. En contraste, Lindbergh Farias denunció que se trata de “un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad”.

Caos en el recinto y un nuevo capítulo político

La sesión derivó en escenas de tensión y forcejeos, luego de que el diputado izquierdista Glauber Braga intentara boicotear la votación ocupando la silla del presidente de la Cámara. Fue retirado por policías legislativos, y la transmisión oficial fue interrumpida mientras los periodistas eran expulsados del plenario. La Federación de Periodistas de Brasil repudió los hechos y denunció violencia contra trabajadores de prensa.

Ads

El debate se reactivó en pleno clima electoral, después de que Flávio Bolsonaro anunciara su precandidatura presidencial para 2026, en una contienda donde Lula ya anticipó su intención de competir por un cuarto mandato.

En paralelo, los abogados del expresidente solicitaron que pueda salir momentáneamente de prisión para someterse a dos cirugías urgentes: un bloqueo anestésico del nervio frénico para tratar un hipo persistente y una reparación de hernia inguinal. El equipo legal reclamó nuevamente el arresto domiciliario por razones humanitarias, recordando las secuelas de la puñalada sufrida en 2018.

Puede interesarte

Fuente: TN