El estado de Río de Janeiro fue escenario hoy de una intervención policial de gran escala en los complejos de Penha y Alemão, ubicados en la zona norte de la ciudad. El despliegue, considerado el más extenso en la historia reciente de la región, tuvo como objetivo desarticular estructuras del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más activas del país.

La acción fue encabezada por fuerzas de seguridad estatales, con la participación de aproximadamente 2500 efectivos. Según el primer balance oficial, se registraron al menos 64 víctimas fatales, entre ellas cuatro agentes policiales. Además, se reportaron 81 personas detenidas y la incautación de más de 50 armas de fuego, incluidos 42 fusiles de asalto.

El operativo comenzó en horas de la madrugada con órdenes de captura para un centenar de presuntos integrantes del CV. Durante la jornada, se produjeron enfrentamientos armados, incendios de vehículos y la instalación de barricadas por parte de los grupos delictivos, que incluso habrían utilizado drones con capacidad ofensiva para resistir el avance de las fuerzas de seguridad.

La población de las favelas afectadas vivió momentos de extrema tensión. Numerosos residentes debieron evacuar sus hogares o permanecer resguardados ante el fuego cruzado. Las autoridades locales señalaron que el operativo busca frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, organización dedicada al tráfico de drogas y armas, con fuerte presencia en zonas vulnerables del estado.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la intervención como “la mayor realizada contra el Comando Vermelho” y confirmó que las acciones continúan en curso. También advirtió que el número de víctimas y detenidos podría incrementarse en las próximas horas, dado que el balance es preliminar.

Desde el gobierno estatal se remarcó la necesidad de una respuesta coordinada y contundente frente al avance del crimen organizado en áreas densamente pobladas, donde la presencia de grupos armados representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana.

Fuente: con información de TN