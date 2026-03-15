La última encuesta de Genial/Quaest, divulgada el lunes pasado, reveló que el delfín del clan Bolsonaro aumentó cinco puntos en febrero en las intenciones de voto del electorado independiente y le descontó hasta diez puntos en los últimos meses al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT).

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Si las elecciones fueran hoy, Flavio Bolsonaro y Lula estarían en un virtual empate técnico en un eventual balotaje. Los comicios están previstos para el 4 de octubre. Ambos recogen un 41% de respaldo.

Además, estalló un escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) con descuentos no autorizados sobre jubilaciones y pensiones realizados por sindicatos y asociaciones. En ese caso se investiga la participación de Lulinha (Fábio Luís Lula da Silva), uno de los hijos del presidente.

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Fuente: TN

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