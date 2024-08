Se viene el Mundial U17 desde el 24 de agosto próximo y la Selección encarará la última parte de la preparación en Buenos Aires y en España de cara al viaje a Sofía para el Mundial. Los dirigidos por Leonardo Nocenti comparten zona junto a Puerto Rico, Cuba e Italia.

El plantel contará con cuatro jugadores que recientemente fueron campeones U19: Debonis, Omarini, Pavón y D´Aversa y el resto del plantel es la base que disputó el Sudamericano de la categoría en 2023. Entre ellos se encuentra el marplatense Brais Del Coto que viene cumpliendo con una destacada tarea en los torneos que les toca participar y tendrá una gran oportunidad por delante para los compromisos que asumirá el equipo nacional.

La Selección U17 se reunirá en el CeNARD el próximo lunes 12 de agosto, entrenará allí hasta el 17 y el 18 partirá a Torrejón de Ardoz, en España, para una gira previa al Mundial en Sofía, Bulgaria.

Plantel Mundial U17

Nehuén D´Aversa

Nicolás Illía

Álvaro Ferrer

Henry Sinner

Agustín Boeri

Martino López

Benjamín Flores

Tomás Omarini

Federico Debonis

Iván Pavón

Brais Del Coto

Valentín Yapura

DT: Leonardo Nocenti

AS: Matías Coria

Est: Adrián Dezzutti

Kin: Guido Malagrino

Man: Sebastián García

Jefe de delegación: Pablo Lueje

Fixture Argentina en el Mundial U17

24/8 8AM vs Puerto Rico

25/8 8AM vs Cuba

26/8 8AM vs italia