Brais del Coto clasificó al Mundial U21 de Beach Volley
El marplatense Brais del Coto logró el pasaje al Mundial U21 de Beach Volley luego de ser subcampeones en el clasificatorio sudamericano que tuvo lugar en Quito.
El marplatense Brais del Coto junto a su compañero el misionero Marcos González obtuvieron la plaza para el Mundial U21 de beach volley en el torneo clasificatorio sudamericano en Cumbayá, Quito.
Al igual que la dupla femenina compuesta por Morena Abdala y Victoria Sancer al llegar a semifinales se aseguraron una de las cinco plazas por género para el próximo Campeonato Mundial de la categoría se disputará del 15 al 19 de octubre en Puebla, México.
Del Coto/González se quedaron con la medalla de plata luego de caer 2-0 (24/22 y 21/19) ante la pareja brasilera Joao Mares/Henrique luego de disputar una final de gran nivel. El equipo nacional femenina también obtuvo el segundo lugar en el torneo.
El sudamericano de voleibol de playa juvenil contó con la participación de duplas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
