El marplatense Brais del Coto junto a su compañero el misionero Marcos González obtuvieron la plaza para el Mundial U21 de beach volley en el torneo clasificatorio sudamericano en Cumbayá, Quito.

Ads

Al igual que la dupla femenina compuesta por Morena Abdala y Victoria Sancer al llegar a semifinales se aseguraron una de las cinco plazas por género para el próximo Campeonato Mundial de la categoría se disputará del 15 al 19 de octubre en Puebla, México.

Del Coto/González se quedaron con la medalla de plata luego de caer 2-0 (24/22 y 21/19) ante la pareja brasilera Joao Mares/Henrique luego de disputar una final de gran nivel. El equipo nacional femenina también obtuvo el segundo lugar en el torneo.

Ads

El sudamericano de voleibol de playa juvenil contó con la participación de duplas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.



Ads