El método Bowspring, una propuesta postural que ya se enseña en 19 países y que combina biomecánica moderna con una visión integral del cuerpo, desembarca con fuerza en Mar del Plata.

En su paso por El Marplatense Desi Springer y John Friend, impulsores y referentes de esta disciplina, explicaron que esta disciplina propone abandonar la alineación lineal tradicional (que dominó los últimos cien años) para recuperar la forma curva natural del cuerpo humano y, con ello, disminuir dolores, tensiones e incluso mejorar el ánimo.

El modelo lineal que se enseñó históricamente en gimnasios, escuelas y hasta en la vida cotidiana (“ponerse recto”, “bajar la panza”, “achicar los glúteos”) terminó generando cuerpos más rígidos, comprimidos y propensos al dolor. “La verdad es que nuestros cuerpos no tienen nada que ver con lo lineal. No podemos potenciarnos apilándonos”, explican.

Bowspring propone lo contrario: abrir, expandir, ensanchar y recuperar la curvatura natural.

Durante los últimos años, los creadores de este sistema han recorrido distintos países y destacan que, más allá de las culturas, los problemas se repiten: dolor de espalda, inflamación, artrosis, hernias de disco y agotamiento general. “Es muy difícil con el teléfono, el ritmo de vida, las oficinas y las largas horas sentados. Por donde vayamos hay dolor”, sostienen.

Una de las bases del Bowspring es que no se trata de sumar una actividad más, sino de incorporar una nueva forma de moverse y estar en el cuerpo en cualquier momento del día. “No hay que pagar gimnasio ni dedicar una hora fija. Es algo que uno puede aplicar mientras está sentado, parado, caminando o trabajando”, explican.

El sistema se resume en tres ejes fundamentales: ensanchar las costillas; llevar las caderas ligeramente hacia atrás; y elevar la coronilla sin apilar el cuerpo.

Todo con un enfoque de expansión y apertura.

Esto, aseguran, mejora la respiración, aumenta la energía, libera tensiones y modifica el estado de ánimo.

Además, destacan que es una práctica que puede realizar cualquier persona, sin importar la edad o condición física, porque se adapta a cada cuerpo y no implica ejercicios de alto impacto.

Quienes enseñan este método vienen de un profundo estudio de la anatomía y la biomecánica.

Con más de 50 años de experiencia en el área, uno de los referentes relata que hace más de una década incorporó nuevas ideas que desafiaban las posturas tradicionales que él mismo había enseñado durante años. Tras meses de investigación, comprobó que este enfoque curvo y expansivo generaba resultados inmediatos en la reducción del dolor y la mejora del movimiento.

A partir de esto, Bowspring comenzó a expandirse internacionalmente, con el apoyo de profesionales de la salud, investigadores y docentes que observaron cambios visibles en quienes lo practicaban: menos dolor, más sensación de ligereza al caminar, mejor ánimo y mayor conexión con el propio cuerpo.

Para quienes lo practican, la postura no es solo una forma de acomodar músculos y huesos, sino un lenguaje corporal que influye directamente en la mente. “La manera en que nos posicionamos nos está hablando continuamente. Si vivimos cerrados, encogidos, con la mirada hacia abajo, nuestro cuerpo nos dice que somos poca cosa. Cuando nos abrimos, cambia lo que sentimos y también cómo nos recibe el mundo”, afirman.

Este enfoque integrador (físico, mental y emocional) es una de las razones por las cuales Bowspring gana cada vez más seguidores: no solo alivia dolores, sino que promueve un cambio profundo en la manera de habitar el cuerpo.

Mar del Plata ya cuenta con numerosos instructores capacitados para enseñar el método, lo que permite que cualquier persona interesada pueda acceder sin necesidad de viajar. “Hay instructoras e instructores en Mar del Plata preparados para recibir a quienes quieran conocer este paradigma tan sencillo y profundo”, subrayan.

Además, remarcan que los primeros pasos suelen hacerse acompañados de un guía, ya que los movimientos y principios son distintos a lo que las personas están acostumbradas.

Los referentes del método destacan algo particular sobre el público local: “Argentina y los argentinos son muy especiales. Son valientes, de mente abierta, innovadores y no tienen miedo de aprender cosas nuevas. Tienen una gran capacidad de apertura y un sentido del humor divino”.

Por eso, invitan a quienes sienten dolor, estrés o agotamiento, o simplemente quieren conocer una forma más natural de moverse, a animarse a probar Bowspring. “Todos merecemos sentirnos mejor. Este camino puede transformar la vida cotidiana. Les va a resultar bien y son ustedes quienes pueden llevarlo hacia adelante”.

Para más información sobre dónde realizar Bowspring en la ciudad comunicarse al 2235370324 (Cristina) - Avellaneda 348.