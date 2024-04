Luego de que Josefina Lettieri, docente universitaria ganara ocho finales en el programa Los 8 escalones, una marplatense supo imponerse y cortar la racha que iba de camino a un récord histórico.

Se trata de Eugenia, una mujer de 32 años, bióloga e investigadora del CONICET quien estuvo presente en uno de los concursos televisivos más vistos de la actualidad y en donde los participantes responden preguntas con el objetivo de ganar un monto de $3 millones o una llave para participar por un departamento.

“Me había anotado hace un montón para participar, el año pasado, ni siquiera me acuerdo en qué fecha. Cuando me llamaron para que vaya, ya me había olvidado de que lo había hecho. Yo soy de Mar del Plata pero me vine a vivir a Capital el año pasado y ahí fue cuando me inscribí porque al estar cerca, tenía más posibilidades”, indicó la marplatense.

"Cuando me llamaron para que participe, me puse a ver programas viejos para observar los temas, la complejidad y para practicar más que nada la primera parte del escalón número uno llamado "departamentos", donde hay que clasificar elementos en categorías. En el primer programa al que fui, me tocó ciudades de municipios ubicados alrededor de Buenos Aires. Y yo no tenía idea sobre eso, así que me tuve que poner a estudiar", sumó.

"Fui con bajas expectativas, solo con la idea de superar el primer escalón y con eso ya estaba contenta, pero fui subiendo y cuando me quise dar cuenta, ya estaba en la final. No tuve no tiempo de caer hasta dónde había llegado. Estuve nerviosa pero pasó tan rápido que no lo padecí", adhirió.

Y agregó: "En el momento de la final, yo sabía que íbamos muy parejas pero no sabía cuánto cada una. En la transmisión, los televidentes ven el score pero los participantes no tenemos manera de saber eso. Solo haciendo memoria es que podes saber cómo vas. Pero con toda la presión de contestar bien, con el tiempo corriendo, las cámaras, uno se olvida de llevar la cuenta. Por eso cuando Guido me dijo que gané, no reaccioné instantáneamente porque no entendía lo que pasaba".

Con respecto al objetivo del premio, la Bióloga expresó: "Tuve varias metas con respecto a si ganaba porque fueron cambiando a medida de que pasaba el tiempo. Cuando me anoté al programa, me hicieron unas preguntas sobre cuáles eran mis propósitos y yo les dije que quería hacer un viaje al sur para conocer la nieve".

Pero detrás de este sueño cumplido, la historia de la participante marplatense es más profunda. Eugenia hizo la secundaria en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N3 y se recibió de Técnica Química. Realizó su paso por la Universidad Nacional de Mar del Plata y finalmente se recibió de bióloga en el 2022.

"Me mudé de mi ciudad porque me salió una beca para poder trabajar acá en Capital, investigando sobre el Alzheimer en el CONICET y estoy haciendo el doctorado en Ciencias Médicas. Ese es mi trabajo hoy, es lo que me sustenta además de que también hago los videos de Youtube", mencionó.

"Es bastante difícil postularse para acceder a una beca. Cuando uno está mas o menos al final de la carrera, los profesores van ofreciendo plazas para investigar y eso me llevó a un grupo de Whatsapp de estudiantes en donde buscaban avanzados o recién recibidos para investigar sobre el Alzheimer. Esa oportunidad era en Buenos Aires y como a mi me interesaba muchísimo el cerebro pero en Mar del Plata no había un grupo que investigara sobre ello, me tiré el lance y me postulé", continuó la Bióloga local.

"El método para ser seleccionado se basa en varias cuestiones, el promedio, los antecedentes de docencia, de investigación, de pasantías. Hice varias de esas cosas. Tenía un promedio mas o menos bueno y entonces me anoté. El primer año me rechazaron, quedé debajo de la línea de corte por dos lugares. Así que me volví a preparar. Mientras hacía mi tesis de la facultad, hice todo un año de docencia, papers, mejoré mi currículum, volví a participar y ahí sí me salió", aclaró.

"Mi familia estaba muy contenta, primero por haber terminado la carrera que no es poco y porque me saliera la beca, porque yo desde muy chica siempre quise estudiar esto. Lo empecé desde muy chica, me mantuve en el ámbito científico y por lo general, la meta de todos es llegar a investigar y vivir de lo que nos gusta", afirmó.

Por otro lado también sostuvo: "Es un proceso completamente difícil vivir lejos de mi familia. Cada vez que me cruzo a alguien acá y me pregunta de dónde soy, me responden sorprendidos porque no pueden creer que me haya ido lejos de la playa y la verdad es que si, extraño todo muchísimo, también a mis amigos, a mi mascota, si pudiese tendría esas cosas acá conmigo".

"Mis objetivos a futuro son seguir investigando porque además soy divulgadora. Hace poco estuve en un festival de ciencia "Elijo Crecer" que también se hizo en Mar del Plata. Estuve en la edición de Mar del Plata y esto es lo que quiero seguir haciendo. Me gustan mucho estos eventos, toda mi vida es ciencia, mi hobbie va por el mismo camino y quiero difundir el tema. Eso es a lo que me quiero dedicar", aseguró la ganadora de Los 8 Escalones.

"Mi canal de Youtube surgió a partir de la pandemia. Yo ya lo venía pensando hace bastante y encontré ese momento para dedicarme al igual que muchos otros, a lo virtual. Así que como ya tenía el proyecto ideado, me puse a hacer videos desde mi casa, sin mostrar la cara y explicando conceptos que son curiosos en la ciencia. Así que en abril del 2020 comencé y de a poco fui mejorándolo. Me compré un micrófono, ya mostraba mi cara, les sumé mayor producción y por el momento pienso seguirlo. Es algo que también me gusta mucho, tiene un poco de alcance y el objetivo es difundir la ciencia de una manera que sea accesible para todos", concluyó la Investigadora del CONICET.