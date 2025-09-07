El candidato se mostró optimista sobre la jornada electoral, destacando la importancia del acto cívico para el futuro de la ciudad. "Hoy es un día de esperanza: con el voto seguimos construyendo la Mar del Plata que nos merecemos", afirmó Bordaisco tras salir del cuarto oscuro.

Sus palabras buscan reforzar el mensaje de participación y la convicción de que el sufragio es la herramienta principal para el desarrollo y la mejora de la comunidad. El candidato enfatizó la relevancia de la jornada para definir el rumbo político de la ciudad.

Tras emitir su voto, Bordaisco se preparó para un día de trabajo intenso, que incluye la supervisión de las mesas de votación y el contacto permanente con los fiscales de su partido.

Su rol como jefe de campaña local lo mantendrá activo, monitoreando el proceso para asegurar la transparencia y el correcto desarrollo de los comicios a lo largo de toda la ciudad.

El día de Bordaisco culminará en el búnker de Nuevos Aires, ubicado en el hotel 13 de julio. A partir de las 19 horas, este espacio estará abierto para los medios de prensa, donde se espera que el equipo de campaña siga de cerca el escrutinio de los votos y comience a analizar los primeros resultados, en un momento clave para el destino de la representación legislativa de Mar del Plata.

