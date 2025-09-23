El inicio de la rueda financiera mostró un rebote de los bonos soberanos que impulsó una caída de casi 100 puntos en el riesgo país, hasta los 1.001 puntos básicos, muy cerca de perforar la barrera de los 1.000. Los títulos bajo legislación extranjera, conocidos como “Globales”, encabezaron las subas en Wall Street.

La reacción estuvo vinculada al respaldo financiero de Estados Unidos y a la estabilización relativa del dólar, factores que trajeron calma tras semanas de marcada volatilidad por la incertidumbre política local.

En lo que va del año, el riesgo país mostró oscilaciones fuertes: desde un piso de 560 puntos en enero hasta superar los 1.000 tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Analistas remarcan la relación directa entre el clima político y el desempeño de los activos financieros argentinos.

Mientras tanto, el índice S&P Merval retrocede 2,2%, luego de haber trepado casi 7% el lunes. El retroceso responde a la suba del dólar y a una toma de ganancias de los inversores tras la fuerte escalada previa.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cayó a $1.365, un 3,1% menos que el cierre anterior, sin intervención del Banco Central. Según la consultora Rava Bursátil, los rumores de asistencia financiera por parte del Tesoro estadounidense, con un eventual paquete que podría rondar los USD 30.000 millones, reforzaron el optimismo en la plaza.

Fuente: Infobae