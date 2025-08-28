Representantes marplatenses ya se aseguraron lugares en las finales de Taekwondo, Pádel convencional y diversas categorías para personas con discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses 2025, informó la Municipalidad. Además, en la instancia cultural, 16 competidores lideraron en disciplinas como Danza Tango, Fotografía, Literatura y Freestyle.

Las competencias se desarrollarán hasta el 20 de septiembre en municipios como General Pueyrredon, Ayacucho, Balcarce, Lobería, General Alvarado, Necochea, Tandil y Mar Chiquita, con la gran final programada en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

En la instancia regional de deportes, General Pueyrredon participa en disciplinas convencionales, actividades para adultos mayores y categorías PCD. Los deportes por equipo con cinco o más integrantes avanzan a la etapa interregional, que se disputará el 23 y 24 de septiembre en Benito Juárez. Equipos de handball, vóley y básquet de Mar del Plata ya aseguraron su pase a esta fase.

Además, escenarios como los polideportivos barriales, el Polideportivo Islas Malvinas, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, el Centro Municipal de Hockey, el Estadio Panamericano de Hockey y espacios específicos como la cancha de bochas en el Parque de los Deportes y el Club Social y Deportivo de Tejo La Vía reciben las competencias.

En el ámbito cultural, General Pueyrredon participó con una delegación de 84 personas, incluyendo 50 competidores, familiares, acompañantes, jurados y personal del EMTURyC. La etapa regional, celebrada en Necochea como parte de la Región XVI, contó con la participación de municipios como Tandil, Ayacucho, Lobería, Mar Chiquita, Balcarce, Miramar y Necochea.

Los representantes marplatenses destacaron al obtener el primer puesto en 16 categorías, entre ellas Danza Tango, Fotografía (adultos y PCD), Danza Folklore PCD, Dibujo PCD, Pintura (adultos), Literatura (Cuento y Poesía adultos mayores), Narración Oral, Solista Vocal PCD, Objeto Artístico sub-18 y Freestyle.