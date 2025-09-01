Un vehículo tipo utilitario se prendió fuego este lunes por la mañana en la Ruta 88, a la altura del kilómetro 8, y generó un importante despliegue de los Bomberos de Batán.

Alertado el personal por un llamado a emergencias, una dotación acudió al lugar y se encontró con el rodado envuelto en llamas. Los efectivos iniciaron rápidamente las tareas de extinción con una línea de manguera del camión autobomba, logrando controlar la situación.

Durante el operativo, la ruta permaneció cortada en una sola mano para facilitar el trabajo de los bomberos. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

