Este sábado, una dotación del Cuartel de Bomberos Camet debió intervenir en un incendio desatado en una vivienda ubicada en Las Violetas al 1200, en el barrio Las Margaritas de Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:55, cuando las llamas comenzaron a propagarse en el tiraje del hogar de la casa, una construcción de mampostería sólida de ladrillos y techo de madera con chapas metálicas a múltiples aguas.

Los bomberos trabajaron rápidamente para controlar el fuego, removiendo maderas y chapas con el fin de extinguir el foco ígneo con una línea auxiliar del móvil, logrando evitar que las llamas se extendieran al resto de la propiedad.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas lesionadas. La dotación continúa trabajando en el lugar para garantizar la seguridad y enfriar la estructura.

