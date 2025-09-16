El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras “sentirse mal”, según informó uno de sus hijos en la red social X. El líder de extrema derecha sufrió "una fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”, y fue al nosocomio por “tratarse de una emergencia”.

Según OGlobo, Bolsonaro fue acompañado por policías que custodian su residencia de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, y por su esposa, Michelle.

El jefe del equipo médico del ex mandatario Claudio Birolini, sostuvo que decidió su internación para realizar una “evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”.

“El expresidente Jair Bolsonaro presentó en la tarde de hoy un cuadro de malestar, caída de presión arterial y vómitos. Solicité que sea llevado al Hospital DF Star para una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”, expresó Birolini en un comunicado.

Bolsonaro ya había estado en el hospital el domingo cuando se sometió a una serie de exámenes médicos, y el boletín divulgado tras el alta mencionó un cuadro de “anemia”. La tomografía mostró una imagen residual de una neumonía reciente, recordó OGlobo. Esa fue la primera vez que Bolsonaro, de 70 años, abandonó su casa después de la condena del Tribunal Superior de Justicia a 27 años de prisión por golpismo.

El ex presidente sufre de un cuadro de hipos frecuentes que le llegan a provocar vómitos. Según informes médicos, es una secuela del ataque a cuchillazos que sufrió durante la campaña electoral de 2018, por lo que se espera que la Justicia le permita cumplir la condena de prisión en su vivienda de Brasilia.

Fuente: TN