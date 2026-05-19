Las protestas y cortes de ruta continúan agravando la crisis política y social en Bolivia. Este lunes se registraron decenas de bloqueos, especialmente en La Paz, donde distintos sectores exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz al considerar que encabeza un “Gobierno incapaz” de dar respuesta a la situación económica y social del país.

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Las medidas de fuerza son impulsadas principalmente por organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales y ya generan complicaciones en el abastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones.

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Frente al avance de las protestas, el Gobierno intentó desactivar algunos focos de conflicto mediante mesas de diálogo con maestros y mineros cooperativistas. Sin embargo, el tono oficial se endureció en las últimas horas.

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El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, denunció la existencia de un “plan macabro” presuntamente financiado por el narcotráfico para desestabilizar la gestión presidencial.

“Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad”, sostuvo el funcionario, quien además apuntó directamente contra Evo Morales y sus seguidores.

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Según Paredes, los sectores movilizados “están jugando una especie de batalla final” y buscan que Morales vuelva al poder “de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

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El funcionario también advirtió que se sancionará y detendrá a quienes provoquen destrozos contra edificios públicos e instituciones estatales en La Paz.

Las protestas son encabezadas por campesinos de la Federación Túpac Katari y cuentan con el respaldo de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del movimiento indígena Ponchos Rojos.

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Entre los principales reclamos aparecen denuncias por desabastecimiento de combustible, rechazo a posibles reformas sobre la propiedad de la tierra y críticas a la falta de políticas de austeridad.

Además, distintos sectores cuestionan la intención del Ejecutivo de avanzar con una reforma parcial de la Constitución para adecuarla a su plan de desarrollo económico.

Fuente: MDZ