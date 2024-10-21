,El ídolo máximo de Independiente, Ricardo Bochini, fue entrevistado por "La Tribuna del Diablo", el programa de la Peña Roja de Mar del Plata que se emite los viernes por la 96.5 FM. Durante la charla, recordó la presentación del monumento en nuestra ciudad y analizó el presente del equipo.

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El pasado 14 de octubre se cumplieron 20 años de la exhibición de la estatua impulsada por los hinchas marplatenses en el Teatro Colón por lo que recordó: “La verdad que es algo que uno no se lo olvida jamás. Fue uno de los grandes reconocimientos que me hicieron los hinchas de Independiente. Costo tanto hacerla pero Carlos Baino hizo todo para poder hacer ese monumento. La seguí de cerca y cuando tuve que ir al teatro de Mar del Plata no solo estaba la gente de la Peña sino muchos acompañando”.

Cuando se le consultó por el presente del conjunto que dirige Julio Vaccari, el “Bocha” expresó: “Independiente está un poco mejor pero la gente pienso que se merece más por lo que está apoyando siempre. Tal vez los que van hoy a la cancha es gente más joven, pero los que vieron tantos años de la historia cree que tiene que estar mejor”.

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Asimismo, realizó una comparación con el fútbol que supo disputar y llegó a la conclusión que la cuestión económica es la máxima diferencia. En este sentido, criticó a un ex-técnico por generar más problemas de dinero y dijo: “River, Boca y hasta Racing se adaptaron a este fútbol moderno de manejar millones de dólares. Independiente estuvo cerca de estar ahí para resurgir donde tenía un plantel para pelearle a cualquiera. Holan y un representante empezaron a traer jugadores y más jugadores que tenían que pagarle mucho y como no rindieron para nada perdieron esa plata y hoy están pagando esa deuda”.

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Finalmente, se refirió a los jugadores de las inferiores del club y comentó: “A todos les están dando lugar. Al único que no, es a Parmo porque es chico. Es un pibe muy chico físicamente, pero es un muy buen jugador. El que me gusta que creo que tiene que volver rápido de Barracas es Javier Ruiz. Es rápido y hábil”.

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