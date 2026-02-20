Boca Juniors llega tras el empate frente a Platense y con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. El equipo no ha encontrado regularidad en el arranque del campeonato y ocupa el séptimo lugar de la Zona A con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. El rendimiento irregular mantiene bajo la lupa al entrenador Claudio Ubeda, quien atraviesa un momento delicado y sabe que el margen de error es cada vez menor.

Ads

Como si fuera poco, el Xeneize sufrirá una baja sensible: Leandro Paredes continúa afectado por un esguince en su tobillo derecho que arrastra desde el cierre del Torneo Clausura 2025 y no será de la partida. Una ausencia que obliga a reconfigurar el mediocampo en un compromiso de máxima exigencia.

Enfrente estará Racing Club, que tampoco tuvo el inicio esperado. El conjunto dirigido por Gustavo Costa se ubica noveno en la Zona B, aunque llega revitalizado tras conseguir dos victorias clave en las últimas jornadas, resultados que le permitieron acomodarse y ganar confianza de cara al clásico.

Ads

El último antecedente entre ambos se remonta al 7 de diciembre, un partido que dejó turbulencias en el ciclo de Ubeda por decisiones tácticas y el desarrollo del juego. Esta noche, el cruce ofrece una nueva oportunidad para cambiar la historia reciente y marcar un punto de inflexión en el torneo.

El encargado de impartir justicia será Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.



Ads