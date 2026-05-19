Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo por la quinta fecha de la Copa Libertadores cuando reciba desde las 21.30 a Cruzeiro en La Bombonera, con la necesidad de sumar para mantenerse en zona de clasificación a octavos de final.

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El equipo argentino comenzó la fase de grupos de gran manera, con triunfos frente a Universidad Católica como visitante y ante Barcelona Sporting Club como local, resultados que lo habían dejado como líder de su grupo. Sin embargo, las derrotas consecutivas frente a Cruzeiro y Barcelona, ambas fuera de casa, complicaron el panorama y lo obligaron a llegar con presión a esta penúltima jornada.

Una victoria dejará a Boca muy cerca de la clasificación y podría asegurarle el pase a octavos si el jueves Universidad Católica derrota a Barcelona de Guayaquil. En cambio, una derrota podría dejarlo eliminado antes de la última fecha.

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En la previa del encuentro, Cruzeiro trabajó en el predio de River Plate luego de arribar a la Argentina el domingo por la noche. El conjunto brasileño realizó una práctica en el River Camp antes de visitar al Xeneize en un duelo determinante.

Del lado de Boca, las noticias no fueron las mejores. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol suspendió por dos fechas a Santiago Ascacíbar tras su expulsión en Ecuador y además aplicó una multa económica de 3.000 dólares. El mediocampista se perderá tanto el choque ante Cruzeiro como el compromiso del 28 de mayo frente a Universidad Católica en La Bombonera.

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La principal duda en la previa pasaba por el estado físico de Milton Giménez. El delantero arrastraba una molestia en un tobillo, aunque los estudios descartaron una lesión y podrá estar a disposición del cuerpo técnico.

En cuanto al equipo, Marcelo Weigandt saldrá del lateral derecho luego de su bajo rendimiento ante Huracán y su lugar será ocupado por Malcom Braida.

Sin Ascacíbar, el entrenador analiza modificaciones en el mediocampo. Tomás Belmonte aparece con ventaja para ocupar un lugar por la derecha, aunque también surge como alternativa Ander Herrera, quien ya dejó atrás el desgarro grado dos en el isquiotibial izquierdo sufrido durante la entrada en calor previa al partido ante Defensa y Justicia.

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Con un clima que promete ser intenso en La Bombonera, Boca buscará dar un paso clave rumbo a los octavos y evitar llegar a la última fecha dependiendo de otros resultados.